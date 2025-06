O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Coronel Fabriciano, obteve na última terça-feira (3) a condenação de um homem a 42 anos e 8 meses de reclusão por um duplo homicídio ocorrido em setembro de 2023 em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce. Além de sentenciar o réu como culpado pelo crime, o conselho de sentença do Tribunal do Júri reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum, por ter colocado em risco a vida de outras pessoas.

As mortes ocorreram em uma boate do bairro Todos os Santos. De acordo com as investigações, durante a madrugada, o condenado entrou armado na boate e, assim que avistou a primeira vítima, um homem de 34 anos, atirou por três vezes. A segunda vítima, outro homem, de 24 anos, tentou fugir, mas foi atingido com um tiro nas costas pelo mesmo agressor.

No momento do crime, havia cerca de 20 pessoas na boate, sustentando a qualificadora de perigo comum. A denúncia do MPMG apontou que o crime foi motivado pela suspeita de que as vítimas estariam utilizando a boate como ponto de venda de drogas, em desacordo com regras impostas por organização criminosa que atuava na região. No segundo homicídio, a denúncia sustentou a motivação adicional de assegurar a impunidade, já que o homem assassinado testemunhou o primeiro crime. O Júri validou, então, a tese de motivo torpe nos dois casos.