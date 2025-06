Durante uma ação da Polícia Militar de Viçosa, um foragido da Justiça foi recapturado na Av. Santa Rita, no Centro da cidade. A prisão ocorreu durante a Operação que integra as comemorações pelos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Militares realizavam patrulhamento quando identificaram um indivíduo da cidade de Ponte Nova. Com a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a pendência judicial. O homem foi detido no local. Ele foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais cabíveis.