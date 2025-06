O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, nesta quinta-feira (5), a um grave acidente envolvendo uma carreta carregada com carne suína, ocorrido nas proximidades de Piau. A colisão deixou uma vítima fatal e gerou restrição parcial no tráfego da via.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a carreta, que seguia com destino a Juiz de Fora, tombou ao tentar realizar uma curva. No sentido oposto, um veículo Volkswagen Gol G4 tentou desviar da carreta, mas acabou saindo da pista e capotou. O condutor do Gol foi ejetado do veículo e infelizmente morreu no local.

O motorista da carreta sofreu apenas escoriações e apresentava estado de choque. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado a uma unidade de saúde para avaliação médica.

A carreta permanece tombada no local, exigindo atenção redobrada de motoristas que trafegam pela região, já que o trânsito segue com restrição parcial. A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia técnica na cena do acidente.