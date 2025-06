Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar no início da noite desta sexta-feira (6), por volta das 18h, em Santos Dumont. As chamas atingiram uma casa localizada na Rua Dr. Constantino Horta, mas foram parcialmente controladas com a ajuda de vizinhos antes da chegada dos bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início no banheiro da casa, provocado por um superaquecimento da fiação elétrica, que acabou atingindo o forro de PVC e se espalhando rapidamente para a estrutura de madeira do telhado.

Moradores começaram o combate ao incêndio utilizando baldes com água. Quando a equipe de bombeiros chegou ao local, o fogo já estava parcialmente contido. A guarnição então realizou a extinção total dos focos remanescentes e o rescaldo da área, garantindo que não houvesse risco de reignição.

A Defesa Civil Municipal também acompanhou a ocorrência. Não houve feridos.