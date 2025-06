Um homem de 61 anos foi preso pela PRF no final da tarde desta sexta-feira (06), durante uma fiscalização no km 700 da BR-116, nas proximidades da Universidade FAMINAS, em Muriaé. Ele conduzia um veículo clonado, que havia sido furtado no Rio de Janeiro em agosto de 2024.

De acordo com a PRF, o condutor dirigia um Fiat Fastback Drive, de cor prata, quando foi abordado pelos agentes. Durante a verificação, os policiais notaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo. Após uma inspeção detalhada, foi confirmado que o automóvel era clonado e constava como furtado no estado do Rio de Janeiro.

Questionado sobre a origem do carro, o motorista afirmou que não sabia quem era o vendedor e nem se lembrava do valor pago pelo veículo. Diante da situação, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Muriaé, onde serão tomadas as providências legais.