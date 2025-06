Na manhã deste sábado (7), um acidente automobilístico mobilizou equipes de resgate na BR-267, na altura do km 75, próximo ao trevo de Chácara. Um veículo capotou por volta das 7h, deixando dois ocupantes, um homem de 72 anos e uma mulher de 74, com ferimentos leves.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, as vítimas já estavam fora do carro. O Corpo de Bombeiros Militar realizou a estabilização da cena e prestou os primeiros atendimentos em parceria com o Samu.

Após os procedimentos iniciais, o casal foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliações e cuidados médicos. As causas do acidente não foram divulgadas até o momento.