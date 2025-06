Na manhã desta segunda-feira (9), um caminhão baú saiu da pista e parou às margens da BR-267, próximo ao trevo de Chácara, na Zona da Mata mineira. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O motorista, um homem de 42 anos, conseguiu sair do veículo sem precisar de atendimento médico. O caminhão ficou imobilizado em um talude ao lado da rodovia e não houve necessidade de interdição do trecho.

Com o solo úmido por conta da chuva, há indícios de que as condições da pista podem ter contribuído para o acidente. O proprietário do caminhão foi orientado a tomar as providências necessárias para a retirada do veículo.

