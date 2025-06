Na madrugada do último sábado (7), um homem de 48 anos foi vítima de um assalto violento no Centro de São João del-Rei, no Campo das Vertentes. Segundo relato à polícia, ele voltava de um estabelecimento comercial e seguia em direção à casa da mãe quando foi abordado por um indivíduo que exigiu seu celular e dinheiro.

O assaltante, descrito como de estatura mediana e trajando bermuda escura, camisa azul-marinho e boné claro, foi confrontado pela vítima, que se recusou a entregar os pertences. Nesse momento, um segundo suspeito surgiu e desferiu um golpe com um objeto contundente na cabeça do homem, que perdeu a consciência momentaneamente.

Ao recobrar os sentidos, ele percebeu que haviam sido levados seu telefone celular, documentos pessoais, carteira de habilitação, cartões bancários e dinheiro — incluindo R$ 30,00, 10 dólares, 10 euros e 5 libras.

A vítima sofreu um corte na cabeça, mas recusou atendimento médico no local, informando que procuraria ajuda por conta própria.