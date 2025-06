Na noite de sábado (7), um homem de 36 anos foi assassinado com um golpe de faca no bairro João Paulo II, em Barbacena. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída ao solo, recebendo atendimento emergencial por parte do Samu. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

Próximo ao corpo, populares indicaram à polícia a presença de uma faca, supostamente usada no crime. O objeto foi apreendido e encaminhado à delegacia para investigação.

Segundo o relato da companheira da vítima, o casal caminhava pela rua na companhia do filho dela, de 10 anos, quando foram surpreendidos pelo ex-companheiro da mulher, de 44 anos. O suspeito teria saído repentinamente de um Fiat Palio cinza estacionado nas imediações, atacado a vítima com um golpe no tórax e fugido a pé. O carro foi deixado aberto e abandonado na via pública.

Diante da possibilidade de que o veículo fosse incendiado por populares em retaliação, a polícia providenciou sua remoção para um pátio credenciado.

O filho do autor e da mulher relatou que o pai apresentava comportamento ciumento e já havia se envolvido em desentendimentos com a mãe por esse motivo.

