A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito instaurado para investigar o suposto envolvimento de uma mulher, de 30 anos, no furto de R$ 900, crime denunciado pelo companheiro dela, de 45 anos. Por meio de levantamentos, os policiais apuraram se tratar de falsa denúncia, motivo pelo qual o homem foi indiciado por denunciação caluniosa.

Conforme investigação da PCMG, a mulher teria efetuado um Pix para sua conta a fim de arcar com as despesas básicas da família, tendo em vista que o investigado havia gastado todas as suas economias em um famoso jogo de azar online.

Após ser acusada do furto pelo companheiro, a mulher devolveu o dinheiro para ele, que gastou os valores relativos às despesas da casa em novas apostas pela internet. No transcorrer do inquérito, a polícia comprovou que o indivíduo teria inventado a história para incriminar a vítima, resultando então no seu indiciamento.

O inquérito foi enviado para o Ministério Público.