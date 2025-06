Na noite de segunda-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um ônibus no km 715,6 da BR-116, em Muriaé.

Segundo informações preliminares da PRF, o acidente aconteceu após uma forte chuva que causou o escorregamento da pista. O veículo de carga, que seguia no sentido Muriaé-Laranjal, perdeu o controle em uma curva acentuada à direita, dando o "L" com a carreta e colidindo frontalmente com o ônibus, que trafegava no sentido oposto.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, necessitando de resgates urgentes. Ele foi socorrido pela equipe de Atendimento de Primeiros Socorros da Concessionária ECORIOMINAS e pelo Corpo de Bombeiros de Muriaé. Após ser retirado das ferragens, o motorista foi encaminhado ao Hospital São Paulo, onde foi diagnosticado com fraturas nos membros inferiores.

Além do motorista, quatro passageiros do ônibus sofreram escoriações e lesões leves. A identidade das vítimas não foi divulgada, mas todas receberam atendimento médico no local.

A Perícia Técnica da Polícia Civil de Muriaé também foi acionada e realizou os procedimentos necessários para investigar as causas do acidente. Após os trabalhos de perícia, a ECORIOMINAS iniciou a remoção dos veículos envolvidos. O fluxo na rodovia foi totalmente liberado por volta das 3h da manhã de terça-feira, após a retirada dos veículos de carga e do ônibus.

Por fim, os condutores dos veículos envolvidos foram submetidos a testes para verificar a presença de álcool ou substâncias proibidas, mas os resultados ainda não foram divulgados.