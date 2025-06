Um homem foi preso nesta terça-feira (11) em Viçosa, após ser flagrado pela Polícia Militar em um imóvel abandonado supostamente utilizado para armazenar entorpecentes. A ação aconteceu na Rua 1º de Maio, no Bairro Boa Vista, após uma denúncia anônima apontar o local como esconderijo de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao endereço indicado, os policiais avistaram um suspeito pulando o muro que dava acesso ao imóvel. Ao perceber a presença da equipe, o indivíduo tentou se esconder em uma residência vizinha, mas acabou sendo localizado e detido.

Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico de drogas. Foram apreendidos:

04 porções grandes de cocaína;

15 pinos contendo cocaína;

22 embalagens tipo zip lock com cocaína;

08 tabletes de maconha;

01 colete balístico;

01 balança de precisão;

Diversas embalagens zip lock vazias.

Além das drogas, foram encontradas duas placas de colete balístico, indicando possível envolvimento com atividades criminosas organizadas. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.