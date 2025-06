Um incêndio de grandes proporções em um depósito de materiais recicláveis (ferro-velho) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Conselheiro Lafaiete, nessa sexta-feira (13). A complexidade da ocorrência exigiu reforço operacional, apoio de uma brigada de incêndio vizinha e de uma escavadeira para controlar as chamas.

O chamado para o combate ao fogo em um amontoado de ferros e madeiras levou à rápida mobilização dos bombeiros. Diante da intensidade do incêndio, uma equipe de salvamento que atuava em outra demanda foi liberada e militares da área administrativa se juntaram ao efetivo para compor a equipe de socorro, garantindo maior capacidade de resposta.

No local, as guarnições se depararam com a brigada de incêndio de um supermercado, vizinho ao depósito, já em ação, combatendo as chamas.

A operação demandou o uso de aproximadamente 45 mil litros de água, que foram fornecidos por um hidrante cedido pelo supermercado. Para otimizar o resfriamento do material em chamas, uma escavadeira do tipo pinça foi essencial para agilizar o trabalho.

Após a extinção total das chamas, as equipes ainda permaneceram durante um período na área, por medida de segurança.