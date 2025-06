Na noite de sexta-feira (13), por volta das 21h15, a Polícia Militar localizou uma motocicleta com sinalização de furto em uma via pouco iluminada do bairro Olaria, em São João del-Rei. O veículo, uma Honda 125 ES de cor vermelha, foi encontrado estacionado durante patrulhamento de rotina.

De acordo com uma testemunha, a motocicleta teria sido deixada por um adolescente de 17 anos. Outros dois menores também foram citados por moradores como possíveis condutores em diferentes momentos.

Em diligência na residência de um dos suspeitos, os responsáveis informaram que o menor estava dormindo. Questionado posteriormente, ele negou qualquer envolvimento com o furto ou condução da moto.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada para o pátio de um guincho credenciado.