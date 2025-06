A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de homicídio, por volta das 4h40, de domingo (15) no Sítio da Rose, em Recreio, local onde acontecia o evento “Baile do Nova Holanda”.

Ao chegar, os policiais encontraram o corpo de um homem, em decúbito ventral com uma perfuração na região da cabeça, causada por arma de fogo. O organizador do evento informou que recebeu a denúncia de uma mulher não identificada sobre a presença do corpo atrás de uma edificação no local.

Apesar da existência de câmeras no espaço, não havia sistema para gravação das imagens, dificultando a investigação. Nenhuma testemunha soube informar sobre possíveis inimigos da vítima ou ameaças recentes, e o crime não foi presenciado.

O corpo foi periciado pela Polícia Civil, que confirmou a causa da morte por disparo de arma de fogo na têmpora, com entrada e saída do projétil.