Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar de Minas Gerais, batizada de Operação Chronos, resultou na prisão de um homem de 63 anos por tráfico de drogas, A ação ocorreu no bairro Bela Vista, popularmente conhecido como Morro do Pintinho, em Viçosa, na última sexta-feira (13).

A atividade teve como foco a desarticulação de pontos de venda de entorpecentes, especialmente em áreas próximas a instituições de ensino. "Desarticulamos pontos de venda de drogas nas proximidades de uma escola, o que evidencia a importância da ação policial no enfrentamento do tráfico e na preservação da segurança da comunidade escolar", afirmou o delegado Renato Zanco.

Durante a ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Os policiais, com o apoio de cães farejadores da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) da Polícia Militar, localizaram e apreenderam: 70 buchas de maconha, 61 pedras de crack, dezenas de microtubos para embalar drogas, oito celulares, um notebook, câmeras de vigilância, ferramentas e materiais de construção sem comprovação de origem, além de R$ 5.832.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos na rede de tráfico e aprofundar os levantamentos sobre a atuação do grupo criminoso investigado.