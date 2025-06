Um assalto à mão armada a uma fazenda no distrito de Ponto Chique do Martelo, em Barbacena, na noite da última sexta-feira (13), mobilizou a Polícia Militar (PM) e resultou na prisão de um dos suspeitos. Uma família composta por um casal de idosos de 79 e 75 anos, e seu filho de 48, foi rendida e teve pertences roubados.

O proprietário da fazenda, que é alugada pela família, acionou a PM no sábado (14), após ser informado do ocorrido. De acordo com o relato das vítimas, três pessoas participaram do crime.

Um homem de 38 anos, residente do distrito de Padre Brito, teria chamado o morador de 48 anos na entrada da propriedade. Ao ser atendido, o suspeito aplicou um golpe “mata-leão”, derrubando a vítima.

Em seguida, outros dois criminosos invadiram a residência portando uma foice e uma tesoura, ameaçando os pais da vítima enquanto exigiam dinheiro. Foram roubados três celulares, um relógio, o valor de R$1.600, dois cartões bancários e uma jaqueta.

A PM conseguiu localizar o suspeito de 38 anos nas proximidades de sua casa. Embora não estivesse portando materiais ilícitos no momento da abordagem, ele foi prontamente reconhecido por uma das vítimas.

O homem negou participação direta no roubo, mas alegou que estava na companhia de outros dois indivíduos, moradores de Barbacena. A versão contradiz o que foi relatado por moradores locais.

Durante as buscas na região da residência do suspeito, a polícia encontrou uma bateria de celular, uma foice e uma tesoura. Esses objetos foram reconhecidos por uma das vítimas como os utilizados durante o assalto.

O homem foi detido e conduzido à delegacia, onde permanece preso pelo crime de roubo. Os materiais apreendidos foram entregues às autoridades para as devidas investigações. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e prender os demais envolvidos.