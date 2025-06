Uma criança de apenas 10 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desse domingo (15) em Porto Firme.

Atingida por disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de um carro, a menina foi rapidamente socorrida e encaminhada a um hospital.

A Polícia Civil de Minas Gerais já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Peritos estiveram no local para coletar vestígios para o inquérito.

Um homem de 34 anos foi detido e levado à Delegacia de Plantão de Viçosa, onde foi preso em flagrante. Ele está sob custódia e a polícia agora busca entender seu envolvimento no caso.

A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil em Piranga.