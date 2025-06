A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta terça-feira (17) um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento em um roubo violento a uma loja de autopeças em Viçosa. O crime ocorreu no dia 30 de maio deste ano.

Durante a ação, dois criminosos armados – um deles portando uma submetralhadora – invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Segundo as investigações, as vítimas foram submetidas a extrema violência. Uma delas foi brutalmente agredida com uma coronhada na cabeça, o que provocou ferimento grave e intenso sangramento.

Além da prisão do suspeito, a equipe da 5ª Delegacia Regional de Polícia em Viçosa cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nos bairros Barrinha, Santo Antônio e São Sebastião.