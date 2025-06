Um adolescente de 17 anos sofreu múltiplas fraturas no tornozelo e uma lesão no quadril, ao tentar fugir da Polícia Militar (PM) durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Grogotó, em Barbacena, nessa segunda-feira (16). O menor, que foi apreendido, está internado aguardando cirurgia.

A ocorrência teve início quando a PM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas em um condomínio na região do Grogotó. No local, a equipe avistou o adolescente.

Ao notar a presença policial, o menor arremessou uma bolsa no chão e iniciou uma fuga a pé. Ele acessou um bloco residencial, subiu até o terceiro andar e em uma tentativa de escapar, pulou de uma janela. A queda resultou nas graves lesões.

A bolsa arremessada pelo adolescente foi recuperada pelos policiais. Dentro dela foram encontrados: 41 pedras de crack, 23 papelotes de cocaína, 29 buchas de maconha, quatro papelotes de haxixe, um rádio comunicador, uma tesoura e R$ 90.

Devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente foi levado ao hospital, onde permanece internado para intervenção cirúrgica. O pai do menor compareceu à unidade de saúde para acompanhá-lo.