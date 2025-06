A BR-040 terá a velocidade máxima ajustada em segmentos específicos entre Belo Horizonte e Juiz de Fora a partir de junho. Segundo a EPR Via Mineira – concessionária responsável pela administração da rodovia, a medida faz parte do plano de "Trabalhos Iniciais" e está prevista no contrato de concessão. O objetivo é reforçar a segurança viária e promover uma convivência mais harmoniosa entre veículos leves e pesados, especialmente em pontos com alto volume de tráfego, histórico de acidentes ou próximos a áreas urbanas.

A EPR destaca ainda que as novas velocidades, que variam entre 40 km/h e 100 km/h, foram definidas a partir de estudos técnicos elaborados pela concessionária e ponderações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os critérios considerados incluíram relevo, geometria da pista, volume de tráfego, presença de áreas urbanas ou densamente povoadas e a ocorrência de acidentes. A sinalização começou a ser implantada nesta semana e será distribuída gradualmente ao longo do trecho, com previsão de conclusão em julho.

“A BR-040 é uma rodovia de relevo desafiador, com curvas, aclives, tráfego intenso de caminhões e carretas e trechos que cortam áreas urbanas. É dever da EPR Via Mineira garantir que cada viagem seja feita com mais segurança e previsibilidade”, afirma Eric de Almeida, diretor-executivo da concessionária.

A EPR Via Mineira também vai implantar oito novos radares em pontos estratégicos da BR-040, que garantem maior confiabilidade na fiscalização realizada pelos órgãos de trânsito competentes. Além desses equipamentos, estão em andamento estudos para a modernização e substituição da tecnologia dos radares existentes, que seguem em análise pelo Poder Concedente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Até julho, dois novos radares entram em operação na BR-040, na região de Juiz de Fora. Em Santos Dumont, no km 737,1, e em Barbacena, no km 716,3, ambos sentido Belo Horizonte, com velocidade máxima de 60 quilômetros por hora.

Os novos radares, acompanhados da sinalização de regulamentação obrigatória, devem começar a operar a partir de julho de 2025. A concessionária reforça que essa iniciativa não tem caráter arrecadatório. “Essa é uma ação contratual e técnica, pautada por diretrizes de segurança e pela expertise em operação rodoviária.