A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Corpus Christi 2025 às 00h, desta quarta-feira (18). Ação que se estende até as 23h59 do próximo domingo (22). Com um efetivo de cerca de 800 policiais, os trabalhos visam intensificar a fiscalização nas rodovias federais de todo o país, buscando a redução de acidente e o combate à criminalidade.

A Operação mobiliza reforços em pontos estratégicos, identificados por meio de estudos de acidentalidade, para desenvolver atividades preventivas nos trechos considerados estatisticamente mais perigosos.

As fiscalizações estarão voltadas para condutas imprudentes que historicamente contribuem para acidentes. Entre os principais alvos estão as ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, a falta de uso do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças e o manuseio de telefone celular na condução de veículos. O objetivo é garantir maior segurança e fluidez no trânsito para todos os usuários das rodovias federais.

A PRF orienta os motoristas a planejarem suas viagens com antecedência. Uma dica importante é consultar as informações atualizadas sobre interdições de rodovias e condições de tráfego antes de pegar a estrada, através do twitter oficial da PRF: @prf_mg.

Restrições de tráfego para veículos de carga:

Para garantir a fluidez e a segurança durante o feriado prolongado, a PRF implementará restrições de tráfego para alguns veículos de carga em dias e horários específicos, exclusivamente em rodovias de pista simples. A medida se aplica a veículos ou combinações de veículos que excedam os seguintes limites de peso e dimensões:

Largura: 2,6 metros

Altura: 4,4 metros

Comprimento: 19,8 metros

Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 58,5 toneladas

As restrições ocorrerão nos seguintes períodos:

Quarta-feira (18): das 16h às 22h

Quinta-feira (19): das 06h às 12h

Domingo (22): das 16h às 22h

Valer lembrar que o descumprimento destas determinações resulta em multa de R$ 130,16 (infração média), adição de 4 pontos na CNH e retenção do veículo.