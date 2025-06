Durante apuração de uma denúncia de desmatamento na tarde de terça-feira (17), a Polícia Militar do Meio Ambiente flagrou uma movimentação suspeita no bairro Cascalho, em Santa Cruz de Minas, que resultou na apreensão de drogas e na detenção de dois indivíduos — um jovem de 20 anos e um adolescente de 16.

Os militares observaram os suspeitos em atitudes típicas de tráfico: um deles vigiava a área enquanto o outro pegava um objeto escondido em um lote vago e o entregava a uma mulher, recebendo algo em troca. A ocorrência foi repassada ao Tático Móvel do 38º BPM, que abordou os suspeitos.

Com o jovem de 20 anos foram encontrados R$ 150,00 e com o adolescente, R$ 20,00. No local, a PM encontrou duas pedras grandes e uma porção fracionada de crack. O maior tentou fugir, mas foi contido.

Os dois foram levados à Delegacia de Plantão junto com os materiais apreendidos.