A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na última sexta-feira (13), um homem de 44 anos suspeito de matar o atual companheiro da ex-esposa em Barbacena, no bairro João Paulo II.

O crime ocorreu no dia 7 de junho, quando a vítima, de 36 anos, foi atacada com uma facada no tórax enquanto caminhava com a companheira e o filho dela, de 10 anos. O suspeito fugiu após o crime.

A Polícia Civil instaurou inquérito e localizou o investigado ao longo da semana. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.