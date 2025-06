A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com o apoio da Polícia Militar (PMMG), prendeu preventivamente um homem de 42 anos, investigado por agredir fisicamente sua ex-companheira, de 46. A prisão ocorreu no município de Andrelândia, nessa terça-feira (17).

As investigações tiveram início no dia 12 de junho, quando a vítima foi à delegacia local. A mulher apresentava sinais evidentes de agressão física e queimaduras, compatíveis com o relato que fez às autoridades sobre as agressões sofridas por seu ex-companheiro.

Diante da gravidade da situação e dos elementos coletados durante a investigação, a Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência para a vítima, além da prisão preventiva do suspeito. Ambas as requisições foram aceitas pela Justiça.