A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com a Polícia Militar (PMMG), deflagrou a Operação Faetonte, visando uma rede de tráfico de drogas que atuava em Viçosa e região, durante a manhã desta quarta-feira (18). A ação resultou na prisão de cinco indivíduos, na apreensão de um adolescente e no cumprimento de diversos mandados.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão, um mandado de internação provisória para um adolescente de 17 anos e 19 mandados de busca e apreensão. As ações concentraram-se nos bairros Vale do Sol, São Sebastião, Coelhas, União e Centro, áreas já conhecidas pela incidência de atividades criminosas.

Entre os presos, com idades que variam entre 25 e 36 anos, três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Um dos investigados, no entanto, segue foragido. Durante as investigações, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na cela de um dos alvos que já estava na Penitenciária José Edson Cavaliere, em Juiz de Fora, com o apoio da Polícia Penal.

A Operação Faetonte foi coordenada pelos delegados Renato Zanco e Moisés Albuquerque e mobilizou um grande número de agentes: 65 policiais civis e 30 policiais militares da 10ª Companhia Independente da PMMG, além do suporte de cães farejadores do Grupamento ROCCA.

As buscas resultaram na apreensão de um vasto material. Foram encontrados: 15 celulares e um HD externo, 24 tabletes de maconha, 25 buchas da mesma droga, 13 pinos de cocaína, uma pedra de crack, um comprimido de ecstasy e uma pedra de haxixe, Quatro balanças de precisão, microtubos para embalo de drogas e duas máquinas de cartão, utilizadas nas transações financeiras do tráfico e também R$ 7.871,75 em dinheiro, considerado fruto da atividade criminosa.

Além das drogas e equipamentos, o delegado Renato Zanco destacou a apreensão de armamento do grupo, incluindo 20 munições calibre .40, 27 munições calibre .380 e 39 munições calibre .38. Também foram apreendidos um veículo usado por um dos suspeitos, uma câmera de segurança e um relógio smart.

A polícia também localizou cadernos com anotações detalhadas, que, segundo as autoridades, demonstram a complexa estrutura financeira e operacional da organização criminosa.

O significado de "Faetonte"

O nome da operação, "Faetonte", foi explicado pelo delegado Moisés Albuquerque. "Assim como no mito grego, em que Faetonte perde o controle da carruagem do Sol e precisa ser contido para evitar uma tragédia, a ação representa a intervenção rápida e enérgica da polícia para impedir que a criminalidade cause mais prejuízos à população", destacou o delegado. A escolha do nome simboliza a resposta firme e necessária das forças de segurança contra o crime.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso.