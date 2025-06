Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de seis suspeitos, na tarde dessa quarta-feira (18), em Ubá. Segundo as informações preliminares apuradas pelo Acessa, os presos seriam integrantes de uma quadrilha com possível ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Durante a ação, os policiais apreenderam quatro pistolas e um fuzil em poder dos suspeitos. Um carro clonado também foi encontrado no local. As investigações apontam que o grupo estaria envolvido em uma série de crimes na região, incluindo roubos e homicídios.

De acordo com a apuração, cinco dos detidos estavam escondidos dentro de um motel às margens da rodovia.

O Acessa entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno com maiores informações.