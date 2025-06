Na madrugada desta sexta-feira (20), um homem de 37 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em Santa Cruz de Minas. Ele havia acabado de chegar de uma adega na Praça do Cruzeiro quando foi chamado por dois indivíduos em uma bicicleta, em sua residência na Rua Cônego Osvaldo Lustosa. Ao abrir o portão, foi atingido por três disparos de arma de fogo, que o atingiram no abdômen, axila e cabeça. Socorrido por familiares, a vítima foi levada para atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, após o crime, os autores fugiram em direção à Praça do Cruzeiro. Câmeras de segurança flagraram a dupla seguindo depois pela Rua Sete de Setembro, onde o garupa pegou uma segunda bicicleta, e ambos seguiram para o bairro Terra Arada. No local, as duas bicicletas foram encontradas abandonadas.

Durante as buscas, a Polícia Militar recebeu denúncias de que dois indivíduos em bicicletas haviam escondido algo em um caminhão estacionado. Em varredura, os policiais localizaram um revólver calibre .32, usado no crime.

Os autores foram identificados como dois menores, de 15 e 16 anos. Foram realizadas diligências nas casas dos suspeitos e em locais frequentados por possíveis comparsas, mas até o momento os envolvidos não foram encontrados. As buscas continuam nesta sexta-feira.

Não foi possível atualizar o estado de saúde da vítima.