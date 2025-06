Dois homens, de 53 e 19 anos, foram presos nessa quarta-feira (19), na zona rural de Cipotânea, após serem flagrados com três motocicletas com o número do chassi suprimido.

Durante a apuração de uma denúncia, a equipe de radiopatrulhamento ambiental localizou uma motocicleta e um chassi avulso sem numeração em uma das residências. Na segunda casa vistoriada, foi encontrada outra moto nas mesmas condições. Os suspeitos assumiram a posse dos veículos, mas não apresentaram qualquer documentação que comprovasse a origem.

As motocicletas foram apreendidas, e os envolvidos encaminhados à delegacia. A ação reforça o combate à adulteração de veículos na zona rural do município.