Na última segunda-feira (16), durante fiscalização em Córrego dos Ferreiras, zona rural de Ervália, a Polícia Militar de Meio Ambiente confirmou o desmate ilegal de cerca de 1,21 hectares de vegetação nativa, em área classificada como Floresta Estacional Semidecidual, dentro do bioma Mata Atlântica. Parte da área atingida está em Área de Preservação Permanente (APP) e na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro.

O responsável não possuía autorização ambiental, configurando infração administrativa com base no Decreto Estadual nº 47.383/2018. Foi lavrado auto de infração no valor de R$ 16.593,00 e determinada a suspensão imediata da atividade.