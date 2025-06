A Polícia Militar (PM) agiu rapidamente em duas ocorrências distintas de roubo na última quinta-feira (19), resultando na prisão dos criminosos e na recuperação de bens das vítimas.

Em Ouro Branco, nessa quinta-feira (19), um estabelecimento comercial no bairro Bandeirantes foi alvo de um assalto. Segundo relato de uma funcionária, um homem portando uma faca, anunciou o roubo e subtraiu um maço de cigarros, uma garrafa de conhaque e R$ 140 em dinheiro. O criminoso fugiu em direção ao bairro São Francisco.

A PM foi acionada e conseguiu localizar o assaltante. Durante a abordagem, o homem de 52 anos confessou ter trocado os itens roubados por entorpecentes. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a faca utilizada no crime.

Em Conselheiro Lafaiete, no mesmo dia, no período da noite, a PM foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo no bairro Lourdes. Uma jovem de 18 anos relatou que, enquanto retornava para casa a pé, foi surpreendida e agredida nas costas por um indivíduo, que subtraiu seu aparelho celular. A vítima não conseguiu informar a rota de fuga do agressor.

Com as características fornecidas, a PM localizou o autor, um homem de 35 anos, escondido em um matagal a poucos metros do local do crime. A vítima reconheceu o assaltante e seu aparelho celular foi recuperado.

Durante a consulta ao prontuário do homem, foi constatado que ele também era procurado pela Justiça. Ele recebeu voz de prisão tanto pelo crime de roubo quanto pelo mandado de prisão em aberto.