O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entrou com uma ação por improbidade administrativa contra o prefeito de Visconde do Rio Branco. Ele é acusado de usar as redes sociais oficiais da prefeitura para promover sua imagem pessoal, o que é proibido pela Constituição.

Segundo o MPMG, o prefeito publicou fotos e vídeos nos perfis do município no Instagram e Facebook associando seu nome a inaugurações, eventos, entregas de bens e outras ações do governo. Mesmo após receber recomendação para parar com as publicações e remover o conteúdo, ele continuou com as postagens.

O Ministério Público pede que o prefeito seja proibido de usar sua imagem nos canais oficiais da prefeitura e que seja punido conforme a Lei de Improbidade Administrativa. O caso está sendo analisado pela Vara Cível de Visconde do Rio Branco.