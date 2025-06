Um acidente entre uma motocicleta Yamaha/Fazer YS250 e um automóvel Ford/EcoSport deixou três pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, 23, em São João del-Rei. A batida ocorreu no cruzamento da Rua Vitória Régia com a Rua dos Ipês, no bairro Pio XII.

Segundo a Polícia Militar, a motociclista, de 35 anos, foi encontrada inconsciente no chão, com sinais de trauma torácico e craniano. Ela recebeu os primeiros socorros do Samu e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia. O passageiro da moto, de 30 anos, teve apenas escoriações leves e recusou atendimento hospitalar.

A motorista do carro, de 39 anos, também sofreu escoriações no rosto e foi levada ao hospital para avaliação. O passageiro do veículo saiu ileso e permaneceu no local, ficando responsável pelo automóvel.

De acordo com a perícia técnica, a motocicleta não respeitou a sinalização de parada obrigatória na Rua Vitória Régia e colidiu na lateral esquerda do automóvel, que trafegava pela Rua dos Ipês.