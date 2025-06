Um casal com mandados de prisão em aberto por homicídio em Contagem foi recapturado na noite desta segunda-feira (23), em Viçosa. A prisão ocorreu por volta das 23h40, no bairro Santo Antônio.

A ação foi desencadeada após informações repassadas aos militares do Grupo Especializado em Recobrimento do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (BPE). As denúncias indicavam que os dois suspeitos, foragidos da cidade de Contagem e procurados por um crime de homicídio, estariam escondidos em uma residência em Viçosa.

Com base nas informações, as equipes do Tático Móvel (TM) iniciaram as buscas. Após um trabalho de rastreamento, os policiais conseguiram localizar o casal na residência apontada, realizando a prisão.

Ambos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos e serão colocados à disposição da Justiça.