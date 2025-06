Uma novilha que havia caído em um buraco em uma antiga obra desativada, foi resgatada na manhã desta terça-feira (24), em Conselheiro Lafaiete.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito pelo proprietário do terreno, que, ao inspecionar a área, encontrou o animal preso no buraco. O homem informou que não é o dono da novilha, mas prontamente tomou a iniciativa de solicitar ajuda e ficou responsável por cuidar do animal até que o verdadeiro proprietário seja localizado.

Utilizando técnicas apropriadas de salvamento de animais de grande porte, os bombeiros conseguiram retirar a novilha com segurança, sem que ela apresentasse ferimentos aparentes.

A ação contou com o emprego de equipamentos específicos para içamento e contenção, garantindo a integridade do animal e dos envolvidos na operação.