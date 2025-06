A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu dois homens, de 24 e 26 anos, por tráfico de drogas no bairro Colety, em Muriaé, nessa terça-feira (24). As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão ligado a uma investigação sobre uma tentativa de homicídio registrada em fevereiro, no bairro Dornelas.

Durante a operação, os policiais apreenderam barras de maconha e outros materiais usados na comercialização de entorpecentes. Um dos suspeitos tentou resistir à prisão, mas foi contido.