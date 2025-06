O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Chicago, com foco em lideranças da facção criminosa Comando Vermelho atuantes em Juiz de Fora e outras cidades da região.

Segundo o MPMG ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Juiz de Fora, Muriaé e Santos Dumont, inclusive no interior de unidades prisionais. As investigações apontam que núcleos da facção operavam de dentro das penitenciárias, coordenando ações criminosas como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A Operação Chicago é um desdobramento da Operação Mecanismo, deflagrada em setembro de 2024, quando sete mandados de prisão preventiva foram cumpridos, incluindo o do principal líder do Comando Vermelho em Minas Gerais.

Até o momento, nove lideranças da facção já foram denunciadas à Justiça pelos crimes de organização criminosa armada, corrupção ativa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e introdução ilegal de celulares em presídios.

As investigações seguem em curso, e o MPMG destaca que a repressão ao crime organizado continuará sendo prioridade, principalmente no combate à atuação de facções dentro do sistema prisional mineiro.