Um homem de 21 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após uma intensa perseguição que envolveu fuga, invasão de propriedades e confronto físico, durante a noite dessa quinta-feira (26). A ocorrência foi registrada por volta das 22h35, na Rua Leopoldina, no bairro Recreio.

A ação teve início quando a polícia abordou um táxi que já possuía histórico de envolvimento no transporte de pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

O passageiro do veículo demonstrou comportamento suspeito ao perceber a presença da viatura. E na abordagem, um revólver calibre .38 Special, carregado com cinco munições intactas, foi encontrado no banco traseiro do veículo. No momento da descoberta, o rapaz reagiu violentamente, desvencilhando-se da equipe policial e fugindo.

A perseguição se estendeu por diversas propriedades privadas, onde o homem atravessou cercas de arame farpado e tentou derrubar uma cerca de madeira com o próprio corpo, sofrendo escoriações na cabeça. Após a perseguição, foi detido pelos policiais.

O motorista do táxi, que foi qualificado como testemunha, informou à polícia que a corrida havia sido solicitada via mensagem e tinha como destino a casa da namorada do suspeito, localizada próximo ao Hotel Vitória. Ele alegou que o trajeto era habitual e que desconhecia a existência da arma no veículo.

Após receber atendimento médico devido às escoriações, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o armamento apreendido, para as devidas providências legais.

A operação resultou na prisão do autor, apreensão de uma arma de fogo, cinco munições intactas, um celular e um coldre. O homem já possuía passagens anteriores pela polícia.