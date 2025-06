A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma operação conjunta com as Polícias Militar e Civil de Minas Gerais, recapturou na manhã deste domingo (29) o foragido conhecido como "Laço", de 22 anos. Ele é apontado como membro da organização criminosa "Comando Vermelho" e fugia do sistema prisional do Ceará.

"Laço" foi localizado na altura do km 624 da Rodovia BR-116, no município de Orizânia. A recaptura encerra as buscas que começaram no último dia 20, quando o preso foi visto pela PRF em fuga na região de Realeza, em Manhuaçu.

Considerado de alta periculosidade, "Laço" é apontado como responsável por diversos homicídios, atuando como "executor de homicídios" contra membros de facções rivais. Entre os crimes a ele atribuídos, destaca-se um caso de grande repercussão no Ceará, onde uma criança de 9 anos foi morta e outros dois jovens foram baleados no interior do estado.

O foragido tinha dois mandados de prisão em aberto expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará por crimes de homicídio.