A BR-040 está totalmente interditada no km 739, em Santos Dumont (MG), desde as 12h30 deste domingo (29), após o tombamento de um caminhão carregado com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), classificado como produto perigoso (ONU 231075).

O acidente envolveu um único veículo de carga e deixou uma vítima com lesões leves. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar (COBOM) estiveram no local. A pista já foi liberada