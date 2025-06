Na madrugada de domingo (29), a Polícia Militar foi acionada ao hospital de Barbacena após uma equipe médica encontrar drogas nas vestimentas de um homem de 33 anos, vítima de acidente de trânsito.

Durante a revista, foram localizados 17 papelotes de substância semelhante à cocaína, 5 buchas de maconha, 2 pedras de crack, um celular e R$ 296 em dinheiro.

A PM foi até o local do acidente, no Bairro Vilela, e encontrou a motocicleta usada pelo suspeito — uma Yamaha Lander preta, com placa de Alto Rio Doce. A perícia esteve presente e o veículo foi apreendido.

O homem permanece internado para exames e cirurgia, sob escolta policial.