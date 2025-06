A Campanha de Vacinação Antirrábica Urbana 2025 de Conselheiro Lafaiete acontece no próximo sábado (5). A ação ocorre das 8h às 16h, em diversos pontos de vacinação distribuídos pela cidade.

A campanha tem como objetivo imunizar cães e gatos a partir de três meses de idade, protegendo-os contra a raiva – uma doença grave, transmissível aos humanos, e que pode ser fatal tanto para os animais quanto para as pessoas.

A vacinação é gratuita e fundamental para a manutenção da saúde pública e o controle da raiva no município.

A recomendação é que os tutores levem seus animais com segurança: os cães devem estar com coleira e guia, e os gatos preferencialmente em caixas de transporte ou contidos com segurança para evitar fugas ou acidentes.