A Justiça proferiu a sentença que condena aproximadamente 26 réus envolvidos na Operação "AEGIS", nesse domingo (29).

Deflagrada em abril de 2024, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), a operação mirou o crime organizado nas cidades de Andrelândia, São Vicente de Minas e Minduri.

As penas impostas aos condenados ultrapassam 30 anos de prisão para cada, em decorrência de crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e integração a organização criminosa.



O trabalho investigativo que teve início em 2022, trouxe à tona as ações praticadas pelos réus, que operavam de forma organizada no comércio ilegal de entorpecentes na região Sul do estado. As ações policiais foram intensificadas, após um aumento nos índices de violência na região.

Na época, a FICCO/MG mobilizou cerca de 130 policiais para cumprir 16 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão. Além das prisões determinadas judicialmente, houve três prisões em flagrante e a apreensão de armas, drogas, celulares e dinheiro em espécie.