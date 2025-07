Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de pai e filho por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado em Governador Valadares. As penas foram fixadas em 35 e 30 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado.

O julgamento ocorreu na última quinta-feira (27), no Tribunal do Júri da cidade, e durou cerca de 15 horas. O crime aconteceu em 14 de maio de 2023, após uma discussão sobre a venda de um galo, no bairro Vale Pastoril.

Segundo as investigações, os réus foram até o bar de uma das vítimas, José Carlos Alves de Oliveira, onde o pai sacou um revólver e atirou contra ele, atingindo sua mandíbula. Ao tentar defender o pai, Jackson Fernando dos Santos Alves foi baleado na região abdominal e morreu antes de chegar ao hospital.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. As teses da defesa, como legítima defesa e homicídio privilegiado, foram rejeitadas.

A Justiça determinou a execução imediata das penas e negou o direito de os réus recorrerem em liberdade. Eles permanecem presos em unidade do sistema penitenciário estadual.