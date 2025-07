Uma criança de sete anos foi assassinada pela própria mãe, nesta terça-feira (1º), em Leopoldina. De acordo com a Polícia Militar, a mulher, que não teve a identidade revelada, não aceitou o fim do relacionamento e se vingou. Em depoimento à polícia, a mãe confessou ter dopado a filha com clonazepam, asfixiado-a e, em seguida, dando um golpe na região esquerda do peito. Após o ato, ela teria cortado os pulsos da criança.

Paralelamente, o avô da criança chegou ao Hospital de Caridade de Leopoldina com a neta nos braços, mas o óbito foi constatado pela equipe médica.

A motivação preliminar apontada pela investigação é a não aceitação, por parte da autora, do fim do relacionamento com o pai da criança.

Testemunhas relataram que, antes do crime, a mulher teria publicado mensagens enigmáticas em seu perfil nas redes sociais, que faziam alusão ao assassinato. O pai da criança também informou aos policiais que havia conversado com a filha e que a menina teria sido instruída pela mãe a ligar para ele e dizer: "Vamos para o mundo de Neves."

Um faca utilizada no crime, o aparelho celular da autora, as embalagens dos medicamentos e uma carta escrita à mão com informações sobre o ocorrido foram apreendidos e encaminhados para a perícia.

O corpo da vítima foi liberado para o Instituto Médico Legal. A autora permanece sob escolta policial no Hospital de Caridade de Leopoldina, aguardando liberação médica da equipe psiquiátrica. Após a alta, ela será encaminhada ao sistema prisional.

