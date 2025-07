A Vara Única da Comarca de Andrelândia condenou 26 pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa ligada ao "Comando Vermelho". A sentença foi proferida pelo juiz Guilherme Barros Dominato, da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Ponte Nova, que responde pela comarca.

As condenações são resultado da "Operação Aegis", do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a decisão, o grupo atuava desde 2021 nas cidades de Andrelândia, Arantina, Minduri e São Vicente de Minas. A organização operava de forma estruturada, com divisão de tarefas, intimidação da população local, uso de armas de fogo e envolvimento em homicídios relacionados às atividades do tráfico.

As penas aplicadas variam entre 9 e 32 anos de prisão, além de pagamento de dias-multa.