O Fórum de Carandaí, no centro da cidade, foi alvo de vandalismo tendo a fachada do prédio pichada, nessa segunda-feira (30). A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência e iniciou as investigações para identificar o responsável.

De acordo com as autoridades, buscas estão sendo realizadas com base nas imagens captadas pelo sistema de câmeras de segurança do local, que flagraram a ação de um homem encapuzado. A identidade dele ainda é desconhecida.

A pichação de bens públicos é crime. Conforme o Artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), a pena prevista é de detenção de três meses a um ano, além de multa. O ato também pode ser enquadrado no Artigo 163 do Código Penal, que trata do crime de dano, com penas de detenção de um a seis meses ou multa.