Um dos alvos da Operação Infractio foi preso nesta quarta-feira (2) no município mineiro de Além Paraíba, durante ação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil. A operação tem como foco o desmantelamento de uma organização criminosa especializada no furto de petróleo bruto da Transpetro, com atuação em Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro.

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD/PCERJ), a operação cumpre três mandados de prisão e 20 de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.

Túnel clandestino e risco ambiental

As investigações revelaram que o grupo criminoso escavou um túnel de aproximadamente sete metros de comprimento para alcançar clandestinamente o duto Orbel II, da Transpetro, na região de Abarracamento, no município fluminense de Rio das Flores. A perfuração foi feita próxima ao Rio Paraíba do Sul, o que gerou alerta para o risco ambiental em razão da possível contaminação de um recurso hídrico que abastece municípios de três estados.

Histórico de crimes semelhantes

A quadrilha já era alvo das autoridades desde 2017, quando foi deflagrada a Operação Ratoeira, após a prisão em flagrante de dois motoristas que transportavam petróleo furtado. Desde então, os mesmos suspeitos foram implicados em outras ações policiais, como as operações Sete Capitães I, II e III, e Exagogí, todas relacionadas ao furto de combustível por meio de perfuração ilegal de oleodutos.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros envolvidos e encerrar as atividades da organização criminosa.