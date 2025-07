Nessa quarta-feira (2), a Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos acusado de tentativa de homicídio em Miradouro. O crime aconteceu no dia 13 de maio de 2025, quando o suspeito, motivado por ciúmes, abriu fogo contra um homem de 27 anos que se relacionava com uma ex-companheira do atirador.

Depois de efetuar os disparos, o suspeito fugiu do local e, após investigações, foi localizado pela Polícia Civil e preso, ficando à disposição da Justiça.