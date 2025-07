O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Juiz de Fora, prendeu nesta terça-feira (2) o líder de uma organização criminosa que atuava na Zona da Mata. Ele estava foragido desde outubro de 2022, quando foi deflagrada a operação “Transformers”, e tinha sido condenado a 118 anos de prisão.

A prisão foi possível após troca de informações entre o Gaeco e as inteligências das polícias Civil e Militar. Com apoio da 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado (4ª Cia. Ind. PE), mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora foram cumpridos, resultando na captura do criminoso.

Com essa prisão, todos os condenados em primeira instância que estavam foragidos desde o início da operação foram localizados e presos. O Gaeco destacou que a atuação conjunta com as forças de segurança é essencial para o enfrentamento e desarticulação de organizações criminosas em Minas Gerais.